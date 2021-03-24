Пермь, , 09:02 — REGNUM В Пермском крае школьника, который обвиняется в жестоком убийстве матери, отца и 12-летней сестры, проверят на вменяемость, сообщает издание «Коммерсантъ».

В рамках расследования уголовного дела о тройном убийстве назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Ее попытаются провести в амбулаторных условиях. Если это не дастся, то экспертизу назначат в стационаре (ближайший находится в Екатеринбурге).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 1 марта в частном доме в поселке Октябрьский топором зарублена семья: двое супругов и их дочь. Обвинение в преступлении предъявлено 16-летнему подростку. Он дал признательные показания в убийстве родителей и сестры. Школьник заключен под стражу.

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