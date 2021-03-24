Екатеринбург, , 09:03 — REGNUM Отопительный сезон в Екатеринбурге намерены завершить 13 мая 2021 года. Соответствующая информация указана в графике, размещённом на портале Центральной диспетчерской службы.

Документ подписан вице-мэром Екатеринбурга Владимиром Гейко. Батареи планируют поэтапно отключать в период с 13 по 17 мая 2021 года.

График пока является предварительным.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за затянувшихся холодов в Свердловской области даже сдвинулось начало клещевого сезона, отмечал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

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