Екатеринбург, 24 марта 2021, 09:03 — REGNUM Отопительный сезон в Екатеринбурге намерены завершить 13 мая 2021 года. Соответствующая информация указана в графике, размещённом на портале Центральной диспетчерской службы.
Документ подписан вице-мэром Екатеринбурга Владимиром Гейко. Батареи планируют поэтапно отключать в период с 13 по 17 мая 2021 года.
График пока является предварительным.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за затянувшихся холодов в Свердловской области даже сдвинулось начало клещевого сезона, отмечал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.
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