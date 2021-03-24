Кызыл, , 09:00 — REGNUM В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в Туве глава региона Шолбан Кара-оол поручил отменить ряд ранее введённых ограничений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, они касаются работы заведений общепита и детских игровых центров.

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В частности, снимаются ограничения по времени работы ресторанов, кафе и баров вне зависимости от вакцинации сотрудников. Кроме того, отменено требование по загрузке (1 человек на 2,5 кв. метра) на игровых площадках и компьютерных залах.

При этом сохраняются требования масочного режима, социальной дистанции, проведения обязательных санитарных мероприятий внутри помещений, в частности, проветривание и влажная уборка.

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