Нашвилл, США, , 08:59 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили форварды Микаэль Гранлунд и Мэтью Оливье. Российский нападающий Яков Тренин отдал одну результативную передачу.

В настоящее время «Нэшвилл» занимает шестое место в Центральном дивизионе, на счету команды 31 очко. «Детройт» идёт на восьмом месте с 24 очками.

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