Харбин, Китай, , 08:58 — REGNUM Пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на северо-востоке Китая, сообщает 24 марта агентство Синьхуа.

Пять человек погибли и еще 10 получили ранения после того, как пассажирский автобус с 16 пассажирами на борту съехал с дороги и упал в придорожный овраг в городе Хайлунь провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.

Инцидент произошел в 7:00 по местному времени 24 марта. Раненые были немедленно доставлены в госпиталь. Водитель автобуса был задержан полицией. Проводится расследование причин трагедии.