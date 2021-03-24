Санкт-Петербург, 24 марта, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Санкт-Петербург после затянувшейся почти на весь март зимней погоды пришло тепло, 24 марта станет первым тёплым днем климатической весны. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погода «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая набережная

По его словам, 24 марта погодная ситуация в Северной столице будет формироваться теплым сектором обширного циклона. «Он станет причиной облачной с прояснениями, но сухой и ветреной погоды», — уточнил он.

Температура воздуха в Петербурге днем достигнет +7… +9 градусов, по Ленинградской области +5… +10 градусов. Ветер юго-западный 4−9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

«Таким образом, наступивший день станет самым теплым с начала года, отобрав первенство у 2 марта, когда было +5,1 градуса», — подытожил Леус.