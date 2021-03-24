Москва, , 09:01 — REGNUM Российский президент Владимир Путин хорошо себя чувствует после прививки от коронавируса, перерывов в работе у него не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», — сказал Песков ТАСС.

Какой именно вакциной привился российский лидер, он уточнять не стал. Некоторые политики в других странах проходят вакцинацию публично. Ранее Песков отметил, что Путину не нравится идея о «вакцинации под камеры».

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