Токио, , 08:56 — REGNUM Sony обновила информацию на странице игры Final Fantasy XVI в магазине PlayStation Store. Об этом 24 марта сообщил портал Game Rant.

Ранее на странице в строке с датой релиза присутствовала аббревиатура «TBC» (to be announced — означает, что дата выхода игры не определена). Администрация магазина без каких-либо предупреждений изменила её на «coming soon» («В ближайшее время»).

Автор статьи отметил, что таким образом Sony дала понять поклонникам франшизы, что реализация проекта идёт полным ходом и в ближайшее время появятся новости.

Напомним, компания Square Enix анонсировала ролевую экшен-игру Final Fantasy XVI 16 сентября 2020 года. Ожидается, что её релиз на PlayStation 5 состоится в 2021 году.

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