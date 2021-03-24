Саратов, , 08:56 — REGNUM В Саратовской области общее число заболевших COVID-19, по информации на 24 марта, достигло 53 692 человека, за сутки выявлены 159 новых случаев заражения. Накануне заболели 162 человека. Выздоровели с начала пандемии 48 363 пациента, или 90,1%, за сутки — 159 человек. Всего скончались 769 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове за минувший день зарегистрированы 64 случая, в Энгельсском — 24, остальные — в других муниципалитетах области. Пневмония выявлена у 62 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 23 марта выявили 1546 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 566 723 случаев.

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