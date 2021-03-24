Вашингтон, , 08:56 — REGNUM В Грузии все политические партии отвечают за то, что в стране разразился политический кризис, но за нормализацию ситуации в стране особую ответственность несёт правящая партия «Грузинская мечта». Об этом заявил 23 марта сенатор США Джим Риш, выступая на заседании в Сенате на слушаниях по теме «Поддержка демократии в Грузии». Текст выступления выложен на сайте верхней палаты Конгресса.

«За кризис, который сейчас сложился в Грузии и который стал итогом напряженной ситуации последних лет и провальных реформ, несут ответственность все стороны, — сказал Риш. — Однако на «Грузинскую мечту» возлагается особая ответственность по выводу страны из политического кризиса».

Сенатор также подчеркнул, что если кризис в Грузии не будет разрешён, то страна может лишиться поддержки Вашингтона.

Напомним, в Грузии разразился кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

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