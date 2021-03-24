Горно-Алтайск, , 08:52 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом — столько же новых случаев было зарегистрировано накануне, 23 марта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в числе заразившихся трое детей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

«Коронавирус подтвердился у 10 жителей города Горно-Алтайска, у трёх жителей Кош-Агачского района, у трёх жителей Турочакского района, у двух жителей Шебалинского района, у жителя Майминского района», — отметили в штабе.

Таким образом, всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировано более 16,6 тыс. случаев заражения. Выздоровели к настоящему времени 16,2 тыс. человек. Скончались от COVID-19 199 пациентов, ещё 20 носителей умерли по иным причинам.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае отменили ряд антиковидных мер