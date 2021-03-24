Москва, , 08:52 — REGNUM В Москве начнется реставрация исторического здания XIX века — двухэтажного доходного дом в Хамовниках, построенного в 1871 году, сообщается на портале мэра столицы.

Доходный дом в Хамовниках недалеко от станции метро «Парк культуры», являющийся объектом культурного наследия, в данное время выставлен на торги. Победитель аукциона заключит с властями Москвы договор аренды сроком на 49 лет.

Согласно договору, инвестор должен будет отреставрировать дом, а затем сможет арендовать историческое здание по льготной ставке — один рубль за квадратный метр в год и открыть магазин, офис, образовательное учреждение и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве реставраторы в течение 2021 года закончат восстанавливать около 100 памятников архитектуры в разных районах столицы.

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