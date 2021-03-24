Чикаго, США, , 08:51 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Чикаго» шайбы забросили форварды Доминик Кубалик, Пиус Зутер и Карл Сёдерберг. Российский защитник Никита Задоров отдал одну результативную передачу.

В составе «Флориды» отличились защитник Антон Строльман и нападающий Александер Веннберг.

В настоящее время «Чикаго» занимает четвёртое место в Центральном дивизионе, на счету команды 35 очков. «Флорида» идёт на третьем месте с 44 очками.

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