Бали, Индонезия, , 08:50 — REGNUM Разыскиваемого Интерполом гражданина России, который отбывал наказание в индонезийской тюрьме на Бали по делу о наркотиках, депортировали в Россию, сообщает Antara.

Российского гражданина Андрея Коваленко доставили в Джакарту. Затем из Джакарты он вылетел в Москву в сопровождении двух сотрудников НЦБ Интерпола России.

В 2019 году российского гражданина осудили за хранение наркотиков. Он пробыл один год и шесть месяцев в тюрьме округа Керобокан на Бали по делу о наркотиках. В феврале 2021 года он сбежал из миграционного центра, куда был доставлен для депортации на родину. Его вновь задержали и с 1 марта 2021 года он содержался под стражей.

На родине его разыскивали за контрабанду и торговлю запрещенными веществами.

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