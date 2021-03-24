Грозный, , 08:49 — REGNUM В Чечне назначен новый помощник главы республики Рамзана Кадырова. Новую должность получил после увольнения со службы в органах внутренних дел Апти Алаудинов — экс глава полиции региона.

Напомним, 18 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении Алаудинова с поста заместителя главы МВД Чечни. Увольнение последовало почти сразу же вслед за публикацией в «Новой газете» о внесудебных казнях в Чечне, в которых якобы принимали участие сотрудники полиции.

Апти Алаудинов — генерал-майор полиции. В должности замначальника министра внутренних дел состоял с 2011 года.

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