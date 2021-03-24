Нур-Султан, , 08:48 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявили 1088 случаев заражения коронавирусом, сообщили 24 марта в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

В Алма-Ате выявили 380 новых случаев, в Нур-Султане — 152, Алма-Атинской области — 109, Карагандинской области — 90, Западно-Казахстанской области — 74, Атырауской области — 63.

Общее число заболевших COVID-19 достигло 235 095, выздоровели 212 908 пациентов, скончался 2941 человек.

В Казахстане также зарегистрировано 50 146 случаев пневмонии с признаками коронавируса, выздоровели 46 711 человек, скончались 667 пациентов.

С 9 по 20 марта в Казахстане наблюдался рост числа случаев заражения коронавирусом. С 20 марта отмечается постепенное снижение заболеваемости.

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