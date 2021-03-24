Аша, Челябинская область, , 08:47 — REGNUM В Челябинской области 57-летний гражданин осуждён за пособничество в растрате бюджетных средств. Приговор внес Ашинский горсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, этот гражданин был предпринимателем и в 2014—2017 годах по просьбе на тот момент главы Кропачевского городского поселения участвовал формально в аукционах на заключение муниципальных контрактов для выполнения разных работ. При этом работы фактически не выполнялись, а более 440 тыс. рублей, перечисленные за них, были потрачены руководителем поселения.

Гражданину грозило вплоть до шести лет колонии. Но в итоге суд назначил ему к уплате штраф в размере 150 тыс. рублей.