Берлин, , 08:49 — REGNUM Немецкая тюнинг-компания Alpina опубликовала видеотизер с модернизированным купе BMW 8-Series под названием B8 Gran Coupe. Демонстрационное видео с машиной размещено на YouTube-канале ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG.

Официальный дебют B8 Gran Coupe состоится 24 марта 2021 года.

В видеоролике авто показано с разных сторон. Отметим, что в ролике делается акцент на внешний дизайн модели: оптике, радиаторной решётке и сдвоенном патрубке выхлопной системы.

Модернизированная модель B8 Gran Coupe получит 4,4-литровый твин-турбо двигатель V8 BMW мощностью 600 «лошадей». Для этого тюнеры Alpina доработали техническую и программную составляющую мотора.

Также специалисты ателье настроили подвеску и улучшили тормозную систему 8 Series Gran Coupe.

Ранее автопроизводитель Alpina представил кроссовер XB7 с мотором V8 объёмом 4,4 литра и производительностью 621 л. с. До 100 км/ч авто разгоняется за 4,2 секунды.

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