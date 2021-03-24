Улан-Удэ, , 08:47 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ собаки продолжают нападать на детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, за последние два дня зарегистрированы сразу три нападения.

Так, вечером 23 марта собаки покусали 8-летнего мальчика в 111 микрорайоне. Как отмечается, в момент нападения он играл с друзьями в прятки. На место выехали специалисты, которые выявили трёх животных с бирками. Местные жители сообщили, что ранее они агрессию не проявляли.

22 марта в ДНТ «Радуга» на 10-летнего мальчика напала соседская собака, открывшая лапой задвижку вольера. Ребёнка доставили в больницу с переломом кисти. Владельцам собаки грозит штраф до 5 тыс. рублей. В тот же день в микрорайоне Дивизионный бродячая собака покусала мальчика 11 лет.

Между тем, в администрации сообщили об отлове 390 собак, из них 101 животное выпущено обратно на свободу «в естественную среду обитания». 10 собак обрели новых владельцев.

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