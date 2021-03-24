Уфа, , 08:50 — REGNUM Экс-начальника почтового отделения осудили за присвоение денег и подделку документов в Башкирии. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что с 2017 год по 2020 год 38-летняя обвиняемая занимала должность руководителя почтового отделения. Она подделывала документы и получала дивиденды нефтяных компаний, переводы, пособия по безработице, которые причитались гражданам на общую сумму более 610 тысяч рублей. Помимо этого, обвиняемая присвоила деньги предприятия на сумму порядка 270 тысяч рублей. Полученные деньги она потратила на свои нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, присвоения и подделки документов. Свою вину обвиняемая признала и возместила ущерб в полном объеме. В результате суд приговори ее к трем годам лишения свободы условно и испытательному сроку на два года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии начальника отдела полиции обвинили в самоуправстве.