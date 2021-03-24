Брюссель, 24 марта 2021, 08:47 — REGNUM НАТО планирует усилить политическую и практическую поддержку стран, которые являются близкими партнёрами НАТО в Черноморском регионе. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 23 марта во время пресс-конференции в Брюсселе.
Он рассказал, что укрепление отношений с союзниками предусмотрено программой развития НАТО до 2030 года.
Напомним, ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что Украина обсуждает с НАТО вопрос широкого военного присутствия на территории страны.
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