Брюссель, 24 марта, 2021, 08:47 — ИА Регнум. НАТО планирует усилить политическую и практическую поддержку стран, которые являются близкими партнёрами НАТО в Черноморском регионе. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 23 марта во время пресс-конференции в Брюсселе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

Он рассказал, что укрепление отношений с союзниками предусмотрено программой развития НАТО до 2030 года.

«В наших интересах, чтобы наши соседи были стабильными и успешными. Украина и Грузия являются странами — «аспирантами» на членство в НАТО, и мы поддерживаем их усилия в имплементации реформ, чтобы они могли двигаться вперед по евроатлантическому пути», — сказал он.

Напомним, ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что Украина обсуждает с НАТО вопрос широкого военного присутствия на территории страны.