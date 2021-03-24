Санкт-Петербург, , 08:49 — REGNUM Ежегодную стажировку и практику на Северном и Черноморском флотах ВМФ России завершили около 500 курсантов Военно-морского политехнического института (ВМПИ) Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба ВМФ на сайте Минобороны РФ.

Курсанты пятого и четвёртого курсов, а также третьего курса среднего технического образования в период с февраля по март закрепили в ходе практики на надводных кораблях и подводных лодках полученные в стенах института теоретические знания.

«Наряду с этим, практику на Северном флоте прошли и девушки-курсанты факультета «Автоматизации систем управления» Военно-морского политехнического института», — отмечается в сообщении.

«Практической подготовке курсантов… уделяется огромное внимание, так как им предстоит эксплуатировать и технику, и вооружение новейших кораблей и подводных лодок, которыми активно оснащается Военно-морской флот», — проводятся в сообщении слова начальника ВМПИ капитана первого ранга Андрея Клименко.

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