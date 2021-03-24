Женева, Швейцария, , 08:44 — REGNUM Заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю выросла в мире на 8%, смертность — на 3%, сообщает 24 марта Всемирная организация здравоохранения.

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По данным ВОЗ, опубликованным по итогам недели, по всему миру с 15 по 21 марта зарегистрировано 3 291 060 новых случаев COVID-19, причем летальных исходов — 60 414.

Таким образом, по состоянию на 21 марта в мире общее количество случаев инфицирования COVID-19 достигло 122 536 880, при этом 2 703 780 заболевших скончались.

Больше всего заболевших зарегистрировано на территории Юго-Восточной Азии, где рост заболеваемости составил 49%, на втором месте — Западно-Тихоокеанский регион (29%), на третьем — Европа (13%). В ВОЗ добавили, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжался «четвертую неделю подряд».