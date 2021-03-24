Лос-Анджелес, США, , 08:43 — REGNUM В США в возрасте 87 лет ушел из жизни голливудский актёр Джордж Сигал, сообщает портал Deadline со ссылкой на его супругу Сони Сигал.

«Семья с глубокой скорбью сообщает, что сегодня утром Джордж Сигал скончался из-за осложнений после шунтирования», — сказала она.

Напомним, Джордж Сигал — двукратный лауреат премии «Золотой Глобус». Популярность актеру принесла роль в комедии «С шиком» (1973 год), за которую он получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актёр».