Брюссель, , 08:43 — REGNUM Сербии должна присоединиться к санкциям Европейского союза в отношении белорусских официальных лиц. С таким призывом выступил евродепутат от Польши Здислав Краснодембский.

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Отмечается, что Европарламент приветствует решение Белграда поддержать позицию ЕС относительно президентских выборов в Белоруссии, но то, что Сербия до сих пор не ввела санкции против Минска, вызывает обеспокоенность европарламентариев.

«(Европарламент. — Прим. ред.) призывает Сербию повысить уровень поддержки заявлений Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, которые он делает от лица ЕС, а также решений Европейского совета, в том числе касающихся санкций», — отмечается во внесённой Краснодембским поправке к проекту резолюции ЕП, на который ссылается RT

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Краснодембский также предложил отметить в резолюции, что внешняя политика Сербии по-прежнему «в значительной мере зависит от сотрудничества с Россией и Китаем».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербский президент Александар Вучич заявил, что Республика Сербия собирается беречь свою дружбу с Россией и Китаем, несмотря на претензии со стороны Евросоюза. Также Вучич уточнил, что страны ЕС, которые обвиняют Белград в том, что он сотрудничает с Москвой и Пекином, сами часто ведут взаимодействие с Россией и Китаем в гораздо больших масштабах.

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