Нижневартовск, Югра, , 08:42 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) руководитель паспортно-визового сервиса подозревается в нанесении ущерба государству на четыре миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, в период с июля 2020 года по март 2021 года подозреваемая «систематически занижала объём фактически выполненных работ и оказанных услуг» в интересах некой коммерческой фирмы. В результате ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России причинён ущерб более четырёх миллионов рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.