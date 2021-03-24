Заинск, Татария, , 08:52 — REGNUM В Татарии продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России») после поджога в Заинске памятника Воину-Освободителю. Во время расследования выявлены нарушения, допущенные как на стадии изготовления, так и приемки памятника в эксплуатацию. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности»), ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Также установлено, что в ноябре 2019 года между Исполкомом города Заинска и индивидуальным предпринимателем из Зеленодольска был заключен муниципальный контракт на изготовление и установку памятника. В актах выполненных работ изготовитель указал недостоверные сведения о материалах, используемых при изготовлении памятника, завысив при этом их стоимость. В нарушении технического задания были использованы при изготовлении памятника горючие материалы. В мае 2020 года должностные лица Исполкома города и МУП «Центр жилищно-коммунального хозяйства и технологического контроля» не убедившись, что объект отвечает требованиям безопасности, приняли выполненные работы.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельств произошедшего и лица, причастные к совершению преступления, назначены необходимые экспертизы.

ИА REGNUM напоминает, вечером 16 марта на бульваре Победы в городе Заинске четверо несовершеннолетних — один мальчик и три девочки, жгли на вечном огне еловые ветки, а затем подожгли венок, находившийся рядом. После этого огонь перекинулся на памятник Воину-освободителю и уничтожил его.

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