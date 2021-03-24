Пермь, , 08:42 — REGNUM В Перми 28 марта в рамках акции, приуроченной Всемирному дню борьбы с туберкулезом, в городском парке им. М. Горького и парке им. Миндовского будут работать передвижные флюорографические кабинеты, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Все желающие смогут обследоваться 12:00 до 16:00 — таков режим работы мобильного оборудования. При себе необходимо иметь паспорт или другое удостоверение личности.

Законодательство обязывает граждан проходить флюорографию один раз в год, но пациенты часто относятся к этому пренебрежительно, считая себя абсолютно здоровыми, отметили в минздраве. Основными методами, способными предупредить распространение туберкулеза, являются иммунизация детского населения, раннее выявление заболевших (флюорография и иммунодиагностика), а также эффективное контролируемое лечение. Каждый гражданин должен осознавать важность и необходимость сохранения своего здоровья.

В 2020 году показатель заболеваемости туберкулезом составил 50,1 на 100 тыс. населения Прикамья, что на 21,6% ниже, чем в 2019 году. Детская заболеваемость снизилась на 17,6%. Вместе с тем в ее структуре отмечен рост числа случаев заражения среди подростков.