Сеул, , 08:43 — REGNUM Индекс цен производителей в Южной Корее продолжает расти на протяжении четырёх месяцев подряд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Банк Кореи.

Согласно данным Центрального банка, в феврале индекс цен производителей составил 105,85 пунктов, что на 0,9% больше, чем в январе текущего года.

Известно, что стоимость продуктов сельского, животноводческого и рыбного хозяйств выросла на 3%. В частности, стоимость перца выросла на 127%, зелёного лука — на 42%, на куриные яйца — на 22,5%.

Как отмечают в ЦБ, рост показателя обусловлен сокращением поставок продукции ввиду сильных холодов и распространением птичьего гриппа.

Между тем, стоимость товаров промышленного производства выросли на 1,1% на фоне роста мировых цен на нефть и сырье.