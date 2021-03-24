Москва, , 08:40 — REGNUM На портале Московского инновационного кластера (i.moscow) открыт новый раздел в помощь предпринимателям — «Карта инновационных решений», сообщается на сайте градоначальника.

В новом разделе представлено более 2100 российских инновационных решений в разных областях. Цель раздела— привлечь внимание к российским инновациям, помочь предпринимателям, создающим технологичные новинки,

Для каждого представленного на карте инновационного решения есть описание, информация об эффективности от внедрения, наименование и контактные данные разработчика.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московский инновационный кластер (МИК) входят 2,5 тыс. организаций и компаний.

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