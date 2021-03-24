Улан-Удэ, , 08:38 — REGNUM В Бурятии ветеран Великой Отечественной войны, участник боев на Белорусском и Украинском фронтах Алексей Король отметил свой 101-й день рождения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства социальной защиты республики, в ряды Красной Армии его призвали в 1940 году.

«Служил я связистом. Никто и не думал, что, пополнив ряды Красной Армии, вернусь домой только через пять лет. После Победы. Я воевал на Украинском и Белорусском фронтах, участвовал в исторической боевой операции «Багратион», — рассказал он.

По словам ветеранам, готовясь к боям они проделывали большую работу на местности. Под Брестом он получил тяжёлое ранение. Находясь в госпитале узнал о Победе.

«Не передать тех чувств, которые мы испытывали в тот день. Ликовали все — и солдаты, и военные врачи, и медсестрички. Плакали, обнимали друг друга, радовались, что Победа осталась за нами!» — вспоминает ветеран.

За участие в боях Алексей Король награждён орденом Отечественной войны II степени и медалью «За Отвагу». После демобилизации в 1945 году вернулся в Улан-Удэ, занимался общественной деятельностью.