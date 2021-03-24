Даллас, США, 24 марта 2021, 08:37 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.
В составе «Виннипега» шайбы забросили форварды Стивен Стэмкос и Янни Гурд. У «Далласа» отличился нападающий Роопе Хинц.
В настоящее время «Тампа» занимает первое место в Центральном дивизионе, на счету команды 50 очков. «Даллас» идёт на седьмом месте с 28 очками.
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