Сухум, , 08:38 — REGNUM 19 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 23 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 205 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 19 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 79 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 11 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 13 274 носителя SARS-CoV-2. Из них 12 708 победили инфекцию. Всего в стране скончались 209 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 22 марта в Абхазии выявили 36 носителей SARS-CoV-2 в результате 209 исследований.

Стоит отметить, что в Абхазии более месяца постепенно снижалось общее число пациентов с COVID-19, которых госпитализировали. С начала прошлой недели этот показатель вырос от 43 до 79 человек.

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