Бишкек, , 08:34 — REGNUM Лаборатории Киргизии за минувшие сутки выявили 115 случаев заражения коронавирусом, сообщили 24 марта в республиканском штабе по борьбе с распространением инфекции.

В Бишкеке выявлено 66 новых случаев, в Чуйской области — 42, в Иссык-Кульской области — три, в Оше и Нарынской области — по два случая. Общее число заболевших COVID-19 достигло 87 652.

Среди медработников коронавирус выявили у 4222 человек. Общее число жертв коронавируса достигло 1492. Один человек скончался за минувшие сутки.

Отметим, с 9 марта в Киргизии наблюдается рост заболеваемости COVID-19. В феврале средний прирост числа новых случаев составлял 50−70.

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