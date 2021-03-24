Москва, , 08:33 — REGNUM Россия должна каки-то образом переориентировать свой кинорынок в сторону от американского кино, иначе ей не выиграть в культурно-идеологическом противостоянии с США, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Если мы не будем заниматься идеологией в смысле образования, в смысле культуры, чем Советский Союз занимался перед войной, в принципе, можем эту историю проиграть. Не надо обольщаться… У нас 100 американских фильмов в день по телевидению идет. Такого нигде в мире нет… И я абсолютно уверен, что за этим стоит целенаправленная политика, которую проводят американцы», — заявил Шахназаров.

По его словам, кино — это мощная часть информационной войны. И дело не в том, что нужно быть против американского кино, отмечает режиссер, добавляя, что в США есть замечательные мастера и художники, а в том, что показывают именно у нас.

«Вы посмотрите, что у нас показывают. И посмотрите, что ничего другого не показывают вообще. Мы говорим о союзе с Китаем, а мы показываем китайские фильмы? Нет. А между прочим, китайцы делают 700 фильмов в год. И между прочим, отличные картины сегодня есть: и боевики, и триллеры, и серьезное кино, и огромные мегапроекты», — продолжил режиссер.