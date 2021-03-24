Грозный, 24 марта 2021, 08:31 — REGNUM В Чечне получил государственную награду заместитель председателя правительства по силовому блоку Абузайд Висмурадов. Президент РФ Владимир Путин удостоил его медали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.
Награда вручена «за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Висмурадов получил ее из рук главы Чечни Рамзана Кадырова в ходе торжественного мероприятия, посвященного десятилетию принятия Конституции республики.
Напомним, Абузайд Висмурадов на днях оказался в списке российских граждан, против которых введены санкции ЕС за преследование представителей ЛГБТ и политической оппозиции в Чечне. Об этом стало известно 22 марта. Среди лиц, попавших под санкции, оказался вместе с ним и бывший глава полиции города Аргуна Аюб Катаев.