Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Компания Epic Games провела опрос среди поклонников онлайн-игры Fortnite, касающийся кроссоверов (пересечений сюжетов) на различные темы. Об этом 24 марта сообщил портал Screen Rant.

Разработчики предложили геймерам выбрать различные фигуры, персонажей и брендов. В список, в частности, попали певица Бейонсе, DJ Khaled и такие торговые марки, как Levi's и North Face. Примечательно, что в него также вошли герои серии игр Resident Evil Итан Уинтерс, Джилл Валентайн и леди Димитреску.

Автор статьи отметил, что вампирша набирает всё большую популярность в геймерской среде и не исключено, что Epic Games через какое-то время решит провести в Fortnite соответствующий кроссовер.

Напомним, релиз игры Resident Evil Village запланирован на 7 мая 2021 года. Леди Димитреску выступит в ней в качестве антагониста, первый трейлер с этим персонажем Capcom выпустила в январе 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Составлен топ-10 самых популярных видеоигр среди пользователей Twitter