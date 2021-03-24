Горно-Алтайск, , 08:29 — REGNUM В Горно-Алтайске по ходатайству следователя арестован 16-летний подросток, обвиняемый в серии краж, в том числе угоне автомобиля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Алтай, ранее его уже судили за совершение имущественных преступлений.

В ночь на 6 марта он вместе с 13-летним приятелем угнали автомобиль «Тойота Корона», а в ночь на 10 марта угнали автомобиль «Тойота Спринтер Труено», вытащив затем из багажника сабвуфер.

Подозреваемые были задержаны, похищенные машины было найдены и возвращены владельцам.

«Установлено, что подросток ранее судим за совершение имущественных преступлений, на путь исправления не встал, вновь совершил аналогичные преступления. Обвиняемый состоит на профилактических учетах в органах системы профилактики, однако проводимая с ним работа должных результатов не возымела», — отметили в ведомстве.

Законные представители подростка, как отмечается, не могут справиться с его воспитанием. В связи с этим следователь ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу.

Читайте также: В Кызыле задержали подозреваемых в угоне десяти машин