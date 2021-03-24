Киев, , 08:29 — REGNUM Граждане Китайской Народной Республики смогут временно посещать Украину без оформления визы. Указ №116/2021 подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-служба офиса главы государства.

Согласно документу, безвизовый режим продлится с 1 апреля по 30 сентября 2021 года. Граждане Китая будут иметь право на безвизовый въезд и транзит через территорию Украины. Срок пребывания граждан КНР на Украине не должен превышать 30 дней в течение 180 дней.

Как сообщается, указ был подписан с целью развития «дружественных отношений» между Украиной и КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Ду Тао назвал национализацию 100% акций украинской компании «Мотор Сич» «подлым фарсом» и «открытым ограблением» не только китайских инвесторов, но и всех акционеров предприятия.

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