Сеул, , 08:28 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai опубликовал первые официальные изображения семиместной версии кроссовера Creta. Эскизы новинки распространила пресс-служба компании.

Эскиз новой версии Hyundai Creta Пресс-служба Hyundai

Официальная премьера нового кроссовера состоится 6 апреля 2021 года.

Длина колесной базы новой версии Creta немного подрастёт. Также увеличится габариты задней части кузова. Благодаря этому в салоне появится третий ряд кресел. Покупателям будут доступны версии модели как в семиместном исполнении, так и в шестиместном варианте.

Экстерьер удлинённого автомобиля от стандартной версии будет отличаться модернизированной радиаторной решёткой, бамперами и иными колёсными дисками.

Под капотом новой версии Creta функционирует атмосферный бензиновый двигатель объёмом 1,5 л, который выдаёт 115 «лошадей». Также в линейку силовых агрегатов входит дизельный агрегат. Мощность же топового 1,4-литрового турбомотора составит 140 л. с.

Ранее компания Hyundai Motor Group в китайском городе Гуанчжоу начала строительство завода по изготовлению систем топливных элементов. В год на предприятии планируется производить 6500 топливных систем.

Читайте также: Представлены тизеры нового минивэна Hyundai Staria