Посёлок городского типа Диксон, Красноярский край, , 08:27 — REGNUM Полицейский прогнал с территории посёлка на Таймыре белого медведя. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 марта в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Белый медведь в посёлке Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

23 марта к участковому в Диксоне обратился местный житель. Он рассказал, что около детской площадки бродит белый медведь.

Полицейский отправился на место и увидел, что животное спокойно перемещается по улице, не реагирует на крики жителей и собачий лай. Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Таймырскому району Николай Фещуков прогнал медведя из населённого пункта с помощью с помощью выстрелов в воздух из ружья. При этом никто не пострадал.

«Медведь, застигнутый правоохранителем у дверей администрации посёлка, пустился наутёк и скрылся», — говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, через посёлок Диксон пролегает путь миграции северных медведей, поэтому эти животные стали частыми гостями в населённом пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области совсем скоро выйдут из спячки медведи.

Читайте также: Кузбассовцев предупредили о скором пробуждении медведей