Москва, , 08:25 — REGNUM В России с 2010 года отмечается значительное снижение заболеваемости туберкулезом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Так, в 2020 году было зарегистрировано 47 тыс. 063 новых случаев заболевания, показатель заболеваемости составил 32,07 на 100 тыс. населения. За 10 лет заболеваемость туберкулезом снизилась в 2,4 раза.

Среди детей от нуля до 17 лет заболеваемость туберкулезом снизилась в 2,6 раза. При этом отмечается, что туберкулез остается серьезной проблемой для отечественного здравоохранения, им может заразиться каждый.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным ВОЗ, в мире порядка 10 млн человек больны туберкулезом, ежегодно от него умирают более 1,2 млн человек.

Читайте также: Петербуржцы в 2020 году стали реже заболевать туберкулезом