Уфа, 24 марта 2021, 08:27 — REGNUM Пять школьников пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Башкирии. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
Сообщается, что ДТП произошло утром 24 марта в Зилаирском районе на 18 км автотрассе Сара-Акъяр — Юлдыбаево.
По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2110, за рулем которого находился 46-летний мужчина, выезжал на главную дорогу и столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ. После столкновения, ГАЗ задел автомобиль «Hyundai Accent», который ехал во встречном направлении.
Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП с МАЗом пострадали два человека.