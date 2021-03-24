Уфа, , 08:27 — REGNUM Пять школьников пострадали в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Башкирии. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что ДТП произошло утром 24 марта в Зилаирском районе на 18 км автотрассе Сара-Акъяр — Юлдыбаево.

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2110, за рулем которого находился 46-летний мужчина, выезжал на главную дорогу и столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ. После столкновения, ГАЗ задел автомобиль «Hyundai Accent», который ехал во встречном направлении.

«В результате аварии пять несовершеннолетних, пассажиры «Лады», ученики 5−8 классов, осмотрены врачами. Известно, что дети ехали в школу из с. Япарсаз в с. Матраево», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП с МАЗом пострадали два человека.