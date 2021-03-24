Москва, , 08:25 — REGNUM В России глав советов многоквартирных домов следует освободить от уплаты страховых взносов в социальные фонды. С предложением внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс выступил заместитель председателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин.

Он пояснил, что многие старшие по домам уже вышли на пенсию, а необходимость делать отчисления в фонд соцстрахования фактически переводит их в число работающих пенсионеров, которым не положена индексация пенсионных выплат.

Первый заместитель главы комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин подчеркнул, что данная инициатива заслуживает внимания и поддержки, сообщает «Парламентская газета». Он считает необходимым провести круглый стол на эту тему, а саму идею освобождения старших по домам от страховых отчислений оформить в конкретный законопроект.

Сенатор подчеркнул, что речь идёт не только о пожилых гражданах, но и тех, кто не достиг пенсионного возраста. В ряде случаев управляющие компании выплачивают им зарплаты в конвертах, что «просто некрасиво».

«Мы хотим легализовать такие выплаты, чтобы все было законно. Но нужно, чтобы с этой суммы не взимались платежи в социальные фонды», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что энтузиастов, которые готовы вкладывать силы в благоустройство домов, нужно поощрять, причем делать это «в открытую, а не из-под полы». Высказанное Ножечкиным предложение позволит решить эту проблему.