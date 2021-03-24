Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Неспособность властей Грузии и оппозиции договориться по поводу итогов парламентских выборов 2020 года привела к серьёзному ухудшению ситуации в стране, заявила 23 марта сенатор США Джин Шахин, выступая на заседании в Сенате на слушаниях по теме «Поддержка демократии в Грузии». Текст выступления выложен на сайте верхней палаты Конгресса.

«Ситуация в Грузии критическая. Либо она разрешится и страна вернется к демократии, либо будут разрушены многолетние усилия, — сказала Шахин. — В условиях пандемии и тяжёлой экономической ситуации мы не можем не замечать того, что грузинский народ страдает. Неспособность политиков предпринять решения не улучшает эту ситуацию».

Сенатор призвала все политические партии Грузии добиваться не своей выгоды, а работать на укрепление «демократических ценностей». Она также подчеркнула, что отношение Вашингтона к Тбилиси зависит от того, как в Грузии будут относиться к «своим обязательствам укреплять демократические институты».

Напомним, в Грузии разразился кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС поможет Грузии преодолеть политический кризис – депутат

Читайте развитие сюжета: Сенатор США: «На «Грузинскую мечту» возложена особая ответственность»