Москва, , 08:22 — REGNUM Правительство России выделит Фонду социального страхования более 12 млрд рублей на субсидии работодателям. Об этом говорится в перечне предложений по внесению изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета на 2021 год и на период 2022 и 2023 годов.

«Межбюджетный трансферт бюджету Фонда социального страхования на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на стимулирование найма безработных граждан в размере 12,146 млрд рублей», — приводит ТАСС выдержки из документа.

Отмечается, что средства выделены в целях реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда, в том числе на субсидирование работодателей при приёме на работу в размере трёх МРОТ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России направит для поддержки бюджета Фонда социального страхования порядка 69 млрд рублей. По его словам, из-за распространения коронавируса нагрузка на бюджет Фонда социального страхования выросла, поэтому нужно «поддержать устойчивость бюджета фонда».

В конце января 2021 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о прямых выплатах по больничным из Фонда социального страхования.

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