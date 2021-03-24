Бразилиа, , 08:25 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару будет участвовать в конце апреля в организуемом США международном климатическом саммите. Об этом глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу 23 марта сообщил в интервью газете Estado se Sao Paulo.

«Да, он будет. Американцы хотят, чтобы этот саммит стал площадкой для мощных заявлений о том, что страны могут сделать в области защиты окружающей среды», — сказал министр иностранных дел.

По его словам, Бразилия готова внести свой вклад в снижение выбросов в атмосферу и «имеет возможность взять под полный контроль незаконную вырубку лесов», а также бережное использование собственных природных ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, участие президента России Владимира Путина в саммите по климату, который 22 апреля США намерены провести в формате онлайн, не планируется.

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