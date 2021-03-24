Куала-Лумпур, , 08:19 — REGNUM Малайзия и Сингапур подтвердили свою приверженность признанию сертификатов о вакцинации с целью облегчения будущих трансграничных поездок, сообщает Antara.

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан прибыл с визитом в Малайзию, где встретился с главой МИД страны Хишамуддином Хусейном.

Стороны обсудили национальные программы вакцинации, реализуемые в настоящее время в Малайзии и Сингапуре, и то, как это может облегчить трансграничные поездки между двумя странами.

Рабочие детали взаимного признания сертификатов о вакцинации между Малайзией и Сингапуром, протоколы здравоохранения и процессы подачи заявок на въезд и выезд в Малайзию и Сингапур, будут дополнительно согласованы.

Главы МИД Малайзии и Сингапура подчеркнули важность укрепления взаимовыгодного сотрудничества в преодолении общих проблем, вызванных пандемией, включая возобновление передвижения, при сохранении здоровья и безопасности людей в обеих странах.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Сингапура посетит Бруней, Малайзию и Индонезию.

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