Куала-Лумпур, 24 марта 2021, 08:19 — REGNUM Малайзия и Сингапур подтвердили свою приверженность признанию сертификатов о вакцинации с целью облегчения будущих трансграничных поездок, сообщает Antara.
Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан прибыл с визитом в Малайзию, где встретился с главой МИД страны Хишамуддином Хусейном.
Стороны обсудили национальные программы вакцинации, реализуемые в настоящее время в Малайзии и Сингапуре, и то, как это может облегчить трансграничные поездки между двумя странами.
Рабочие детали взаимного признания сертификатов о вакцинации между Малайзией и Сингапуром, протоколы здравоохранения и процессы подачи заявок на въезд и выезд в Малайзию и Сингапур, будут дополнительно согласованы.
Главы МИД Малайзии и Сингапура подчеркнули важность укрепления взаимовыгодного сотрудничества в преодолении общих проблем, вызванных пандемией, включая возобновление передвижения, при сохранении здоровья и безопасности людей в обеих странах.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Сингапура посетит Бруней, Малайзию и Индонезию.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Сингапура посетит Бруней, Малайзию и Индонезию