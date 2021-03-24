Абу-Даби, , 08:20 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Со Ук, находящийся с визитом в ОАЭ, принял участие во встрече с местными военными руководителями. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Согласно опубликованным данным, представитель Южной Кореи встретился с государственным министром обороны ОАЭ Мохаммадом Ахмедом Аль Боварди и начальником генштаба генерал-лейтенантом Хамадом Мохаммедом Тани Аль-Румайти, с которыми обсудил вопросы укрепления сотрудничества в сфере обороны, оборонной промышленности и безопасности.

Представители южнокорейского оборонного ведомства отметили, что данный визит подтвердил доверительные отношения военных ведомств Южной Кореи и ОАЭ, а также выразили надежду на то, что подобный диалог позволит укрепить дальнейшее сотрудничество между странами.

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